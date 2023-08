Netflix conferma ufficialmente lo streaming dei giochi su TV e computer, ma per ora non in Italia

Netflix ha ufficialmente dato il via a dei test in beta per giocare ai videogiochi inclusi nell'abbonamento tramite computer e TV. Per ora la fase di prova è attiva unicamente in Canada e nel Regno Unito.

Per iniziare, la beta sarà distribuita presso specifici modelli di Smart TV nelle due nazioni e durante le prossime settimane sarà ampliata anche su PC e Mac tramite Netflix.com. Il test non includerà però tutti i giochi del catalogo, ma solo due titoli: Oxenfree di Night School Studio (team di proprietà di Netflix) e Molehew's Mining Adventure, un gioco arcade nel quale si raccolgono gemme.

Quando si gioca su smart TV si deve utilizzare lo smartphone come controller, tramite l'app che era già stata scovata pochi giorni fa. Da PC e Mac, invece, si possono utilizzare mouse e tastiera. Per il momento non vengono citati i controller, quindi non è chiaro se sarà poi possibile utilizzarli per giocare ai titoli Netflix tramite PC/Mac.