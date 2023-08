Pokémon: Game Freak non rimarrà a corto di idee per nuove creature, assicura The Pokémon Company

Con Pokémon Scarlatto e Violetto abbiamo superato il tetto dei 1.000 Pokémon unici, un numero davvero ragguardevole, ma secondo The Pokémon Company in futuro Game Freak non rimarrà a corto di idee per la creazione di nuovi mostriciattoli. Questo perlomeno è quanto ha dichiarato Takato Utsunomiya, il COO di The Pokémon Company.

Secondo Utsunomiya grazie al ricambio generazione nel team di sviluppo arrivano costantemente nuove idee per i design dei Pokémon. Inoltre, potendo prendere ispirazione dal mondo reale, le possibilità sono praticamente illimitate.

"Man mano che nuove generazioni di persone lavorano ai giochi e hanno nuove idee per nuove creature, siamo in grado di continuare a creare nuovi Pokemon", ha detto Utsunomiya durante un'intervista con GameSpot.

"In questo momento siamo oltre i 1.000, ma se si pensa a quante creature viventi ci sono nel nostro mondo, ce ne sono più di centinaia di migliaia. Penso che probabilmente possiamo andare avanti ancora a lungo".