Cities Skylines 2: video spiega il funzionamento di economia, licenziamenti e perdita della casa

L'economia di Cities: Skylines 2

Cities: Skylines 2 mira a un grande realismo

I cittadini avranno una serie di preferenze per quanto riguarda il luogo in cui vivere: le famiglie numerose preferiscono case più grandi e i lavoratori preferiscono luoghi vicini ai loro datori di lavoro, ad esempio. Le risorse delle famiglie sono simulate, quindi le persone andranno realisticamente a fare la spesa quando finiranno il cibo.

Se una famiglia finisce i soldi, inizierà a cercare un alloggio più economico e, se non riesce a trovarlo, cercherà di trasferirsi in un'altra città. Gli sviluppatori spiegano che "se la famiglia è molto povera e non riesce a trovare un nuovo appartamento e non ha i fondi per lasciare la città, diventa senzatetto. In questo caso, possono vivere nei parchi cittadini finché la loro situazione non cambia".

Cities: Skylines 2 sembra essere legato a un gran numero di fattori economici, il che dovrebbe significare che la simulazione offrirà una varietà di modi per affrontare i problemi. Le imprese devono mantenere i loro margini di profitto sui prodotti e sui servizi che vendono. "Se la domanda del prodotto diminuisce", spiegano gli sviluppatori, "le aziende ridimensionano la produzione e licenziano alcuni lavoratori per continuare a essere redditizi".

Vi ricordiamo infine che i contenuti arrivati come DLC nel primo gioco saranno parte del seguito dal lancio