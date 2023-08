Starfield: i codici per le recensioni distribuiti da questa settimana

Bethesda distribuirà i codici per le recensioni di Starfield questa settimana, come confermato da diverse fonti. La notizia nasce da un'informazione falsa riportata da Games Enquirer su X, che parlava dell'arrivo dei codici a ridosso del lancio, il 1° settembre, ossia quando inizierà il periodo di accesso anticipato per alcuni di quelli che hanno prenotato il gioco.

In realtà pare che sarà così solo per i content creator, ma non per la stampa, che avrà modo di provare Starfield con largo anticipo.

La prima conferma in merito è arrivata dal giornalista Jez Corden, che si è limitato a riprendere Games Enquirer, correggendo l'informazione, quindi è arrivato l'intervento di Tom Henderson, che ha parlato direttamente di codici distribuiti questa settimana, citando un post che riprendeva la notizia di Games Enquirer per smentirlo.

Insomma, pare che la stampa avrà molti giorni per testare Starfield prima di pubblicare le attesissime recensioni, che stabiliranno se si tratta o meno di un'opera degna di tanta attesa.