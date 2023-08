Starfield è in condizioni perfette, stando ad alcune prime impressioni

Starfield è in ottime condizioni, almeno stando alle prime impressioni riportate da colteastwood su X, che ha parlato di gioco "immacolato". Sostanzialmente l'ultima fatica di Bethesda non avrebbe grossi bug, almeno non tali da poter rovinare l'esperienza. Se così fosse, il tempo concesso da Microsoft per rifinire maggiormente il gioco, con il rinvio dell'uscita di quasi un anno, avrebbe dato i suoi frutti.

Da notare che colteastwood non parla in prima persona, ma si limita a riportare le impressioni di persone della stampa che lo stanno già provando: "Starfield è immacolato! Le prime impressioni sono già super positive ed è un'esperienza completamente nuova, una nuova proprietà intellettuale e non un altro seguito in un mare di seguiti! Esclusiva Xbox in tre settimane!!"

Di fatto il nostro ha confermato anche che Bethesda ha già iniziato a distribuire i codici per le recensioni.