Call of Duty: sta per accadere qualcosa che segnerà la fine di un'era, secondo degli insider

Ghost of Hope è stato ancora più criptico di ProReborn, quindi non aspettatevi chissà quali rivelazioni nascoste nel suo post. Ad aiutare a comprendere cosa potrebbe accadere ci ha pensato la comunità stessa, che ha unito i puntini partendo da alcuni fatti legati alla serie Call of Duty accaduti negli scorsi giorni.

Alla serie Call of Duty sta per accadere qualcosa che segnerà la fine di un'era , stando ad alcuni noti insider. Cosa nello specifico non è stato spiegato, ma alcuni elementi fanno supporre che diventerà completamente live service , modificando la sua formula tradizionale di rilascio di contenuti.

Call of Duty GaaS?

Call of Duty diventerà un GaaS puro?

Il fatto più indicativo è che su Steam Call of Duty: Modern Warfare II è stato rinominato in "Call of Duty". La descrizione ufficiale non parla più del gioco di Infinity Ward, ma di "casa" di almeno due giochi della serie: "Ti diamo il benvenuto in Call of Duty HQ, la casa di Call of Duty: Modern Warfare II e Warzone."

Da notare che su Steam, a Call of Duty sono collegati tutti i DLC di Modern Warfare II e di Warzone, nonché l'intero Call of Duty: Modern Warfare III, indicato come non ancora disponibile, ovviamente. Di fatto stiamo parlando di un hub da cui saranno acquistabili tutti i contenuti relativi alla serie. Se a questo aggiungiamo il recente cambio di nome di Call of Duty: Warzone 2 in Warzone, è facile intuire come sia in corso una semplificazione della serie, per evitare ogni forma di confusione.

Il sospetto, quindi, è che Activision Blizzard voglia cambiare completamente il metodo distribuitivo delle nuove uscite di COD, legandolo alla nuova applicazione, con le varie parti dell'offerta che saranno slegate dai singoli giochi e saranno acquistabili a parte.