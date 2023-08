The Texas Chain Saw Massacre: sviluppatori lodano il Game Pass

Wes Ketler, il CEO di Gun Interactive, ha dichiarato di aver accettato senza pensarci la proposta di mettere The Texas Chain Saw Massacre su Game Pass. La dichiarazione è arrivata nel corso di un'intervista con la testata GamingBolt, concessa per il lancio del gioco, in cui ha anche lodato le potenzialità in termini di crescita di utenti garantita dal servizio in abbonamento di Microsoft, che comprende già milioni di abbonati.

Wes Ketler: "Avere così tanti giocatori potenziali, che riempiano i server per mantenere veloci le partite e il passaggio a una nuova partita, è di primaria importanza. Nessuno vuole entrare in un server vuoto aspettando che si riempia. Collaborare con Microsoft e garantire che il gioco sia disponibile per milioni di utenti su Game Pass è stata una decisione ovvia per noi.