Baldur's Gate 3: i personaggi sono un po' troppo eccitati, ammette uno degli autori

Baldur's Gate 3 gioca molto con il lato sexy dei personaggi e le relazioni romantiche, cosa che viene chiaramente riconosciuta anche dagli stessi sviluppatori, considerando che Adam Smith, sceneggiatore principale del gioco, ha ammesso che questi risultano un po' troppo eccitati.

Smith ha definito che i personaggi sono effettivamente "too thirsty", che in inglese assume una sfumatura traducibile come "troppo arrapati", o qualcosa del genere. È una caratteristica su cui Larian ha scherzato a lungo per Baldur's Gate 3, ma che è stata utilizzata anche con notevole saggezza in ambito marketing, considerando il successo riscosso dal video con la famosa scena dell'orso.