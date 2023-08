Xbox Game Pass, settembre 2023: già 5 giochi confermati in arrivo, per un mese eccezionale

Siamo ancora in pieno agosto ma possiamo già fare una prima panoramica sui 5 giochi previsti arrivare a settembre 2023 su Xbox Game Pass, per quello che si prospetta davvero un mese eccezionale per il servizio ma anche per il panorama videoludico in generale, visti i titoli che sono previsti.

Ovviamente si tratta solo di una parte dei titoli che verranno inseriti nel catalogo del servizio su abbonamento Microsoft, visto che sono quelli già confermati da tempo ma altri verranno aggiunti e annunciati secondo le classiche modalità e tempistiche di Xbox Game Pass. Già con questi 5 giochi, tuttavia, possiamo dire di essere a posto per un po', soprattutto per quel che riguarda Starfield, chiaramente il gioco di punta.

Vediamo dunque la lista dei 5 titoli già confermati in arrivo nel catalogo Xbox Game Pass a settembre 2023: