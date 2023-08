Baldur's Gate 3: le speedrun del sesso hanno già un record sotto agli 8 minuti

Come potete vedere, a essere coinvolta nella speedrun è la Githyanki Lae'zel , sedotta da un mago in tempi davvero record.

In cosa consistono le speedrun del sesso? Facile: nel riuscire a fare sesso con uno dei personaggi del gioco nel più breve tempo possibile. A riuscire nell'impresa è stato lo speedrunner Mae, lo stesso che ha terminato il gioco in meno di dieci minuti . Naturalmente il nostro ha anche registrato un video per testimoniare la sua impresa, pubblicandolo poi su YouTube:

Chissà se con qualche patch sarà introdotto anche il sesso con i draghi

Il filmato è abbastanza difficile da leggere. Mae salta tutti i dialoghi, concludde i combattimenti il più velocemente possibile, percorre le mappe alla velocità della luce e si concentra sulla seduzione di Lae'zel per ottenere il suo risultato. Certi passaggi sono faticosi da comprendere, anche per chi ha giocato a Baldur's Gate 3, ma il risultato viene raggiunto in 7.54.01, tempo che corrisponde al momento in cui parte il filmato con l'accoppiamento.

Una seconda speedrun, di un altro contendente, è riuscita a raggiungere l'obiettivo in 17 minuti e 42 secondi, un risultato ottimo, fuori dalla portata della maggior parte delle persone, ma molto lontano da quello di Mae, che rimane in testa alla classifica e che per ora viene considerato lo speedrunner più abile di Baldur's Gate 3.