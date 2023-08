Baldur's Gate 3 completato in 10 minuti in una speedrun da record

Come possiamo vedere, tale prodezza sfrutta tanti salti e un sistema per saltare un intero atto, a quanto pare.

Come testimonianza del risultato raggiunto, lo speedrunner e youtuber "Mae" ha pubblicato un video in cui mostra la sua incredibilmente performance, che si sfrutta una serie di situazioni per tagliare via intere parti del gioco e concluderlo nel giro di pochi minuti.

Baldur's Gate 3 è stato già completato in meno di 10 minuti all'interno di una speedrun da record , che probabilmente rappresenta al momento il percorso più veloce visto finora per il colossale RPG di Larian.

Baldur's Gate 3, una scena del gioco

Come sappiamo, Baldur's Gate 3 può richiedere tra le 75 e le 100 ore di gameplay per essere concluso, ma consente anche una notevole libertà di approccio al giocatore, che può dunque variare la sua durata. In questo caso, tale libertà si trasforma nella possibilità di "rompere" le regole del gioco e far arrivare il giocatore alla conclusione ben prima del previsto.

Ovviamente si tratta di un sistema che rovina anche buona parte dell'RPG in questione, ma questa è una sorta di regola non scritta degli speedrun, che possono utilizzare vari mezzi anche ben poco regolari rispetto alle normali partite per poter trovare la strada più breve verso la conclusione dei giochi.

Normalmente, Baldur's Gate 3 è un gioco veramente lungo e profondo, come abbiamo anche riferito nella nostra nuova recensione pubblicata proprio in questi minuti. La libertà concessa al giocatore consente di sperimentare migliaia di percorsi differenti, come abbiamo visto con la famosa questione dei 17.000 finali diversi.