Classifica UK: Call of Duty alla riscossa, grazie alla retrocompatibilità di Xbox

Arrivano da GfK e GamesIndustry.biz i dati di vendita settimanali per il mercato del Regno Unito, che svelano un andamento molto particolare degli ultimi giorni, grazie soprattutto alla retrocompatibilità di Xbox che ha fatto tornare in auge dei capitoli piuttosto vecchi di Call of Duty.

Come abbiamo visto anche al livello di traffico online, il rilancio del multiplayer di alcuni capitoli "Legacy" della serie di Activision ha portato a un ritorno di fiamma per vari Call of Duty degli anni precedenti. Questo è l'elemento più appariscente di una classifica che, altrimenti, sarebbe piuttosto tradizionalista.

Con l'assenza di uscite di grosso calibro in formato fisico (Baldur's Gate 3 ha infatti rilevanza sul mercato digitale, ma questi dati non sono tracciati nella classifica in questione), la top ten è piena dei soliti giochi che si vedono solitamente nella classifica britannica durante l'anno.

Vediamo dunque la top ten dei videogiochi più venduti nel Regno Unito durante la settimana scorsa: