Call of Duty: riaperti i server dei capitoli su Xbox 360, i giocatori stanno tornando

Con un'iniziativa che al momento non è stata segnalata in via ufficiale da nessuna parte, sembra che Microsoft e Activision abbiano riaperto i server dei vecchi capitoli di Call of Duty su Xbox 360 e che i giocatori stiano tornando online su questi, come dimostrano gli utenti attivi registrati.

Non è chiaro se si tratti di un piano di rilancio ufficiale e organizzato da parte di publisher e Microsoft, magari visto l'ovvio avvicinamento fra le due compagnie in vista dell'acquisizione, ma vari capitoli dell'epoca Xbox 360 sono tornati in attività regolare online e stanno anche ricevendo una notevole quantità di giocatori che risultano attivi con una certa costanza, sebbene un conteggio preciso sia difficile da applicare al momento.