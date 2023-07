I migliori giochi del 2023 (finora)

Nell'ultimo paio di mesi, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ha monopolizzato il nostro tempo e i nostri pensieri. La qualità del capolavoro Nintendo, però, non deve farci dimenticare che questa prima metà dell'anno è stata scoppiettante per chi ama i videogiochi. I primi sei mesi sono stati pieni zeppi di cose che vale la pena giocare e per questo motivo anche stavolta sarà particolarmente difficile indicarvi i nove migliori giochi, oltre Zelda, che ci hanno fatto compagnia fino ad oggi. Se il 2023 non è stato l'anno più ricco per gli appassionati di videogiochi, ci va davvero molto vicino. Così, mentre ci aspetta un resto dell'anno altrettanto carico di grandi uscite, vediamo assieme quelli che sono stati alcuni per noi i 10 giochi migliori del 2023 fino a questo momento.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Zelda con la Master Sword in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Togliamoci subito il dente, anche perché la presenza di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom era talmente scontata che avreste potuto scommetterci 2 milioni di rupie. Proprio come accaduto con Breath of the Wild, l'avventura realizzata da Nintendo ha settato nuovi standard per il videogioco moderno, riuscendo ad ampliare a dismisura le possibilità di una Hyrule uguale eppure così diversa da quella che avevamo conosciuto nel 2017. Magari può non piacervi, ma tra nuovi poteri, nuove abilità ed enigmi più impegnativi, questo Zelda è un must have indiscusso. È disponibile dal 12 maggio solo su Nintendo Switch.

Diablo 4 Tra campagna e contenuti extra, Diablo 4 vi divorerà una quantità smisurata di tempo libero. Certo, la struttura open world toglie immediatezza al gameplay e a un certo punto subentra un inevitabile senso di ripetitività, ma l'endgame stratificato e ricco di contenuti, il livello di personalizzazione e la varietà di missioni e boss della campagna ne fanno una tentazione quasi diabolica, a cui farete fatica a resistere. È disponibile dal 6 giugno su PC, PlayStation e Xbox.

Resident Evil 4 Resident Evil 4 e "Leon!" Resident Evil 4 è un remake a un passo dalla perfezione. Il lavoro di Capcom rispetta quanto fatto nell'originale, ma riesce ad eliminare sistematicamente quasi tutte le sue debolezze legate all'età e alla trama; il tutto offrendo ore di nuovi contenuti nella campagna principale e una qualità generale altissima in ogni singolo altro aspetto. Certo, uno shooting meno viscerale rispetto all'opera di Mikami potrebbe deludere in parte i puristi, e la mancanza di Separate Ways ha il suo peso, tuttavia siamo davanti a un'opera da applausi, che riesce a perfezionare ben al di là delle aspettative un titolo già eccelso. Da giocare assolutamente, che siate fan della serie o meno. Lo trovate su PC, PlayStation e Xbox Series X e S dal 24 marzo.

Dead Space Altro remake maestoso è quello di Dead Space. Sebbene le novità apportate in termini di gameplay non siano enormi, Electronic Arts ci ha regalato un survival horror godibile da vecchi e nuovi giocatori. Graficamente superlativo, viene supportato anche da variazioni a narrativa, aree ed enigmi che rinfrescano, modificano e evolvono l'opera originale. Spaventoso, impegnativo al punto giusto e al passo con i tempi, Dead Space è assolutamente consigliato agli amanti del genere e a chi ama le avventure ambientate nello spazio. È disponibile su Xbox Series X|S, PS5 e PC dal 27 gennaio.

Hi-Fi Rush Il mondo di Hi-Fi Rush Uscito dal nulla come solo i migliori album di debutto sanno fare, Hi-Fi Rush fa parte di quella che è ormai una collana Microsoft, composta da piccoli capolavori di originalità creativa che attraverso il Game Pass riescono a risplendere. Anche perché l'action confezionato da Tango Gameworks possiede talmente tante qualità da non poter essere ignorato. Da un lato è un'innocente avventura in stile cartone animato sul tema dell'amicizia e della cooperazione, dall'altro un sanguinoso action musicale pronto a punirti con un brutto voto ad ogni minimo errore. Una miscela irresistibile, a cui noi non abbiamo posto la minima resistenza. È disponibile dal 23 gennaio su PC e Xbox Series X e S.

Dredge Il mare calmo di Dredge Altra sorpresa di quest'anno, Dredge è la felice sintesi tra una semplice idea di base e gli orrori di un mare pieno di segreti, aberrazioni e storie dimenticate. Black Salt Games confeziona un debutto clamoroso e capace di mantenere i giocatori all'amo anche dopo i titoli di coda: percorrere l'arcipelago virtuale è un'esperienza rilassante di giorno e piena di tensione di notte, anche quando la nostra barca è dotata di abilità speciali e di un armamento di tutto rispetto. Tra curiosità e paura, Dredge va vissuto senza fretta, con la consapevolezza che l'oceano, con le sue meraviglie e i suoi incubi lovecraftiani, è sempre lì fuori ad aspettarci. Lo trovate su tutte le console e PC dal 30 marzo.

Humanity Le bellissime catene umane di Humanity Il ritorno di Tetsuya Mizuguchi, questa volta accompagnato dall'artista Yugo Nakamura, non poteva essere più sorprendente, tanto che Humanity è forse il miglior gioco del creativo giapponese dai tempi di Lumines: divertente, lungo il giusto, con tanto di editor, condivisione dei livelli e modalità VR. E poi è uno spettacolo: lo sono queste catene umane, queste coreografie improvvisate mentre si è alla ricerca di una soluzione, queste cascate di corpi anche un po' tetre se non addirittura disturbanti, queste migliaia di persone che si sfidano a colpi di spade laser tra labirinti e cadute nel vuoto. E ci sono anche dei boss davvero inaspettati. Qui l'umanità si rimette in viaggio, e il punto d'arrivo ci riguarda tutti. È disponibile su PC e PlayStation dal 16 maggio.

Pizza Tower It's a me, Peppino di Pizza Tower Altra chicca è Pizza Tower, un succulento platform 2D che riprende i lati più strani dalla classica serie Wario Land. Guidare Peppino Spaghetti in livelli sempre più curiosi e folli è una delle esperienze più divertenti dell'anno, grazie a uno stile grafico delirante, giocabilità classica ma non stantia e una colonna sonora impeccabile. Se cercate un rimedio alla mancanza di quel sapore anni Novanta nei vostri videogiochi, Pizza Tower fa sicuramente per voi. Lo trovate su PC dal 26 gennaio.

Street Fighter 6 Che spettacolo di picchiaduro è Street Fighter 6! Ma torniamo in ambito tripla A con Street Fighter 6. Un gioco di cui c'è poco da dire: è semplicemente il miglior picchiaduro in circolazione. La nuova incarnazione della storica serie Capcom è eccezionale praticamente in ogni aspetto. Il sistema di combattimento è profondo e stratificato, i tutorial risultano così completi da rappresentare una piccola enciclopedia del genere, le modalità singleplayer occupano ore senza sforzo, e l'esperienza online competitiva è già molto solida. Difetti trascurabili nel World Tour e un bilanciamento ancora da definire sono poca cosa di fronte a un titolo di questa spaventosa qualità. Lo potete acquistare dal 2 giugno su PC, PlayStation e Xbox Series X e S.