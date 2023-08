Winnie the Pooh userà una motosega nel seguito dell'horror Blood and Honey

Nonostante sembrasse un folle scherzo (o forse proprio per questo motivo), il film horror Winnie the Pooh: Blood and Honey ha avuto talmente successo da ottenere il via libera per un seguito, che si preannuncia ancora più folle dell'originale, con il protagonista che appare armato di motosega.

In una nuova intervista pubblicata da CinePOP, il regista Rhys Frake-Waterfield ha riferito che il nuovo film incrementerà ulteriormente il livello di violenza e sangue che abbiamo visto già in Winnie the Pooh: Blood and Honey, con alcune aggiunte studiate appositamente per aumentare il tasso di "gore".

"Nel seguito, Winnie the Pooh utilizzerà una motosega", ha detto soddisfatto Frake-Waterfield, "verrà introdotta questa novità, la faremo accadere". Evidentemente, pare trattarsi di un elemento di notevole importanza in termini narrativi e concettuali, in base a come è stato introdotto dal regista e alla soddisfazione che sembra emergere da questo particolare.