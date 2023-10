Pokémon GO: l'evento cross-over con Detective Pikachu Il Ritorno è stato svelato

Come sempre, sarà possibile trovare specifici Pokémon e completare una serie di Ricerche sul campo per sbloccare versioni speciali delle vostre creature preferite.

In occasione dell'arrivo di Detective Pikachu: Il Ritorno su Nintendo Switch, i team di Niantic, The Pokémon Company e Nintendo hanno collaborato per realizzare un evento cross-over con Pokémon GO .

I dettagli dell'evento Detective Pikachu: Il Ritorno x Pokémon GO

La nuova posa dell'avatar di Pokémon GO

A partire dal 5 ottobre alle 10.00 ora locale, i seguenti Pokémon inizieranno ad apparire più spesso in Pokémon Go: Growlithe, Slowpoke con il cappello, Alolan Exeggutor, Magikarp, Xatu, Bellossom, Lotad, Chimecho, Bronzor, Ducklett, Cutiefly, Falinks e, naturalmente, Pikachu con il cappello da detective. I giocatori fortunati di Pokémon Go hanno la possibilità di trovare le versioni Shiny di Growlithe, Slowpoke, Alolan Exeggutor, Magikarp, Lotad, Chimecho, Bronzor e Pikachu.

Inoltre, Sudowoodo, Snivy e Rowlet potranno essere trovati dopo aver completato la Ricerca sul campo. Sudowoodo e Snivy potranno apparire anche in versione Shiny. Per trovare Pikachu con il cappello da detective sono necessari Ricerche sul campo separate, ma il tempo a disposizione per completarli è limitato.

"Aiuta il professor Willow a rintracciare un "Pokémon di interesse" in questa storia di ricerca a tempo. Completa le attività di Ricerca sul campo per guadagnare un incontro con Pikachu che indossa un cappello da detective!" spiegano le note dell'evento. "Si prega di notare che la Ricerca a tempo scade. I compiti associati a questa Ricerca a tempo devono essere completati e le relative ricompense devono essere reclamate entro lunedì 9 ottobre 2023, alle 20:00 ora locale".

Vi sarà poi anche una nuova posa per l'avatar. Infine, vi ricordiamo che la collaborazione tra Pokémon e Van Gogh Museum è rovinata dai bagarini e dai collezionisti di carte.