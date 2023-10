Super Mario Bros. Wonder, il doppiatore di Mario e Luigi rivelato ufficialmente

Il doppiatore di Mario e Luigi in Super Mario Bros. Wonder è stato rivelato ufficialmente, confermando i rumor che circolavano nelle ultime ore: si tratta di Kevin Afghani, un attore che vive a Los Angeles.

"Sono incredibilmente orgoglioso di aver doppiato Mario e Luigi in Super Mario Bros. Wonder", ha scritto Kevin in un post su Twitter. "Voglio ringraziare Nintendo per avermi invitato a visitare il Flower Kingdom!"

Come sappiamo, lo scorso agosto la voce originale di Mario, Charles Martinet, è andato in pensione e si occuperà d'ora in avanti di svolgere il ruolo di Ambasciatore di Mario, presenziando i più importanti eventi.