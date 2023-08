Mario non avrà più la sua voce originale: Charles Martinet va in pensione

È arrivata in questi minuti la notizia a sorpresa dell'uscita di scena di Charles Martinet, l'attore che prestava la voce a Mario, il quale ha deciso di ritirarsi e lasciare il suo ruolo di doppiatore ufficiale dell'icona Nintendo.

È stata la compagnia stessa a svelare la questione, riferendo peraltro che Martinet rimarrà un "ambasciatore di Mario" ufficiale, probabilmente rivestendo alcuni ruoli nella produzione della serie ma senza più prendere parte a sessioni di doppiaggio o fornire la propria voce su giochi e altri prodotti ufficiale su Mario.

Charles Martinet è stato la voce originale id Mario nei giochi Nintendo a partire da Super Mario 64, ovvero il primo titolo della serie a presentare il protagonista parlante, in termini di videogiochi. "Charles ora si sposterà nel suo nuovo ruolo di Mario Ambassador", ha scritto Nintendo, confermando che, con questa mossa, "si ritirerà dalla registrazione delle voci per i nostri giochi, ma continuerà a viaggiare per il mondo per condividere la gioia di Mario e interagire con tutti voi".

"È stato un onore lavorare con Charles e contribuire a portare Mario alla vita per così tanti anni, e vogliamo ringraziarlo e celebrarlo", ha scritto inoltre Nintendo nel comunicato ufficiale sul ritiro dell'attore. "Rimanete sintonizzati per vedere un video messaggio speciale da Shigeru Miyamoto e lo stesso Charles, che pubblicheremo nel prossimo futuro".