SSD Crucial P5 Plus 1 TB per PS5 e PC in offerta Amazon al minimo storico, con e senza dissipatore

Se volete ampliare il vostro spazio di archiviazione su PC o PlayStation 5 e siete in cerca di un SSD adeguato, allora sarete felici di sapere che potete sfruttare questa interessante offerta Amazon per l'SSD Crucial P5 Plus da 1 TB. Lo sconto segnalato è del 55%, ovvero di 82.93€. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. È disponibile anche la versione con dissipatore. Il prezzo consigliato per questo SSD senza dissipatore è 151.99€. Il prezzo attuale è il più basso di sempre sulla piattaforma. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon. Anche il modello con dissipatore è al prezzo minimo storico.

Questo modello Crucial P5 Plus è da 1 TB ed è disponibile sia con dissipatore che senza. In entrambi i casi è compatibile con PS5 e con i computer. La velocità è fino a 6600 MB/s.