Le nuove colorazioni di iPhone 17 Pro svelate da alcuni render

Un paio di mesi ci separano dalla possibile presentazione ufficiale della nuova serie iPhone 17, che comprenderà il modello standard, iPhone 17 Pro (e il "fratello maggiore" iPhone 17 Pro Max) e iPhone 17 Air, l'ultrasottile che prenderà il posto del precedente modello Plus, lasciato in panchina a partire da quest'anno. Nel frattempo, nuovi render mostrerebbero le possibili colorazioni inedite dei nuovi modelli di iPhone 17 Pro: scopriamole insieme nel dettaglio.

Le colorazioni di iPhone 17 Pro, tra novità e passato

I render trapelati in Rete nelle ultime ore, pubblicati dall'informatore Majin Bu sul social network X e basati su fonti interne, mostrerebbero alcune colorazioni inedite per iPhone 17 Pro e il "fratello maggiore" iPhone 17 Pro Max. I due modelli di smartphone top di gamma saranno verosimilmente disponibili nelle colorazioni Black, Dark Blue, Orange e Silver. Nella fattispecie, le colorazioni Silver e Black richiamano fortemente alcune tonalità utilizzate in precedenza, così come la tonalità Dark Blue che strizza decisamente l'occhio al precedente iPhone 15 Pro, mentre nel caso della tonalità Orange si tratterebbe di una scelta completamente inedita.

Le possibili colorazioni di iPhone 17 Pro

Tra le novità più attese per la nuova serie troviamo il nuovo chip A19 Pro, che andrà ad alimentare iPhone 17 Pro, offerendo così pieno supporto alle nuove funzionalità di Apple Intelligence, l'intelligenza artificiale sviluppata dalla compagnia. Oltre a questo ricordiamo anche un modulo fotocamere posteriore completamente rinnovato nella sua inedita disposizione orizzontale, che richiama a gran voce quanto visto finora su Google Pixel. iPhone 17 Pro e Pro Max avranno in esclusiva un display anti-riflesso ancora più resistente