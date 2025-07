The Messenger per Nintendo Switch è in sconto su Amazon al 17%

Su Amazon è disponibile The Messenger per Nintendo Switch a 24,99 € rispetto al prezzo consigliato di 29,99 €. Se siete interessati, potete acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon , mentre la consegna è prevista entro il giorno successivo all'acquisto, salvo particolari variazioni. Inoltre, se richiesto entro 14 giorni, è possibile restituirlo. Vediamo qualche curiosità su questo titolo.

Cos'è The Messenger

Si tratta di un gioco platform d'azione il cui protagonista è un giovane ninja. Il suo obiettivo è quello di consegnare una pergamena fondamentale per la sopravvivenza del suo clan, mentre un esercito di demoni assedia il suo villaggio. Troviamo quindi un gameplay dinamico, con nuove abilità da sbloccare, potenziamenti dei personaggi, livelli nascosti e tanto altro ancora da scoprire. Il comparto grafico è caratterizzato da animazioni e sfondi a 8 e 16 bit.

Ad ogni modo, questo gioco include anche il DLC Picnic Panic, con:

Tre nuovi livelli e boss

Nuovo cast di nemici

Il ritorno del Negoziante

Nuove stanze per le sfide e tanti manufatti

18 nuove tracce musicali

In questo caso la storia è ambientata nell'isola di Voodkin, in cui il demone Barma'thazël ha catturato delle creature indifese per i suoi rituali oscuri.