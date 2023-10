Nintendo Switch: disponibile l'aggiornamento 17.0.0, ecco cosa cambia

Nintendo poche ore fa ha pubblicato l'aggiornamento di sistema 17.0.0 per le console della famiglia Nintendo Switch. Non trattenete il fiato in attesa di grandi novità: si tratta infatti di un update di routine, che non aggiunge nessuna funzionalità o modifica sostanziale.

Le note ufficiali dell'aggiornamento infatti parlano di "miglioramenti generali alla stabilità del sistema per migliorare l'esperienza dell'utente".

Anche per quanto riguarda le modifiche nascoste, ovvero non menzionate ufficialmente da Nintendo, non troviamo nulla di particolarmente interessante. Stando alle scoperte del dataminer @OatmealDome infatti l'aggiornamento 17.0.0 si limita ad aggiungere nuovi elementi all'elenco delle parole bandite dalla console, come parolacce e termini offensivi.