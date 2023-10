Dragon Ball: il cosplay di Bulma di soryu_geggy_cosplay è stupendo

Dragon Ball è una saga che non conosce il tempo, che continua a piacere al pubblico anche se sono trascorsi quasi quattro decenni dalla sua prima apparizione in Giappone. Le creazioni di Akira Toriyama sono tra le più amate dai cosplayer di tutto il mondo, come ci mostra oggi Eugenia Bellomia, conosciuta sui social anche come soryu_geggy_cosplay, con il suo cosplay di Bulma.

Bulma non ha davvero bisogno di presentazioni, dato che si tratta di uno dei personaggi centrali di Dragon Ball, soprattutto negli eventi che precedono Dragon Ball Z. Ha iniziato il suo viaggio alla ricerca delle sfere del drago insieme a Son Goku, e da allora è diventata sua amica e alleata.

Bulma ha cambiato spesso il suo aspetto e il suo stile nel corso della serie. La cosplayer italiana ci propone un'ottima interpretazione della variante vista in Dragon Ball Super, caratterizzato dall'accoppiata jean e maglietta bianca e una bandana rossa intorno al collo.