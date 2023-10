My Hero Academia: il cosplay di Nejire di Kaezuko.cos è una gioia per gli occhi

My Hero Academia può vantare un cast di personaggi davvero vasto e variopinto che rappresenta una grande fonte d'ispirazione per i cosplayer. Tra questi c'è anche Kaezuko.cos che stavolta ci propone un cosplay di Nejire Hado.

Nejire Hado è una studentessa del terzo anno del Liceo Yuei e famosa in tutta l'accademia in quanto parte del Grande Trio, i tre studenti più forti della scuola, oltre che per il suo carattere allegro e solare. Il suo Quirk è Wave Motion, che trasforma la sua energia vitale in onde di energia che può sparare dalle mani.

Come possiamo vedere il cosplay realizzato da Kaezuko.cos è davvero ben realizzato e fedele al personaggio originale, in particolare il suo costume da eroina, caratterizzato da una tuta blu, celeste e bianco con due corni a spirale sulla testa.