High of Life: un easter egg di God of War Ragnarok prende in giro i suggerimenti di Atreus

High on Life è stato molto apprezzato dai giocatori per via della grande dose di umorismo che permea tutta l'avventura. L'espansione High on Knife non è da meno e tra i tanti movimenti divertenti c'è anche un easter egg dedicato a God of War: Ragnarok che scherza sui suggerimenti di Atreus.

Come possiamo vedere nel filmato qui sotto, durante l'avventura il protagonista e Knifey dovranno ottenere delle informazioni da un gigantesco alieno di nome Toxxo, che in cambio chiederà al giocatore semplicemente di rilassarsi nella sua fantastica piscina piena di acido tossico, che prosciuga in fretta la salute del giocatore.

Una situazione spinosa ma per fortuna in soccorso arriva Suit-O, che decide di aiutare il giocatore con un "consiglio in stile God of War che svela l'intero puzzle" e che fondamentalmente permette di superare questa sorta di sfida senza alcuna difficoltà.

"Ehilà! Sono Suit-O. Vi darò un piccolo suggerimento in stile God of War che vi svelerà l'intero enigma. Sparate a quei parassiti su Toxxo e questo vi darà salute per guarire e potrete rimanere nella vasca più a lungo. Che ve ne pare? Atreus, passo e chiudo. Sto scherzando".