Super Mario Bros. Wonder: un video gameplay di 7 minuti della nuova esclusiva Nintendo Switch

Super Mario Bros. Wonder è tornato a mostrarsi oggi con un nuovo video gameplay di sette minuti, che potrete visualizzare nel player sottostante.

Nel filmato pubblicato da VGC possiamo vedere Mario alle prese con i pericoli di alcuni livelli in ambientazioni innevate e grotte. Giusto quello che ci vuole per farci un'idea anche dei nuovi power-up del baffuto idraulico, in particolare la trasformazione in Mario Elefante che in breve tempo ha conquistato i social, in vista del lancio su Nintendo Switch che avverrà la prossima settimana.