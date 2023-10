CPU Intel di quattordicesima generazione: nuove indiscrezioni sul prezzo di lancio

Fino ad ora notizie, voci di corridoio e leak sembrano dominare la scena, tanto che si è tornati a considerare una delle ipotesi più accreditate degli ultimi tempi che dava per certo un aumento consistente dei prezzi: in realtà sembra che non sarà affatto così. Un rivenditore canadese ha infatti pubblicato online i cartellini di lancio con un aumento del 3% rispetto alla generazione attuale. Sarà questo il prezzo giusto?

Il prezzo delle nuove CPU di quattordicesima generazione di Intel è nuovamente diventato l'argomento principale in rete, in attesa dell'annuncio ufficiale dell'intera linea desktop e mobile che pare essere ormai imminente. Ci aspettavamo che la società svelasse la propria line-up durante l'Intel Innovation tenutosi il mese scorso; tuttavia, ciò non è avvenuto. L'annuncio ufficiale è atteso entro la fine di questo mese, dissipando così tutti i dubbi sulle prestazioni e sul prezzo di lancio.

Nota bene: I prezzi sono in dollari canadesi. A titolo di confronto, il dollaro americano vale il 35% in più, mentre l'euro vale il 45% in più.

Aspettative e speranze

Manca davvero poco per scoprire tutti i dettagli e il prezzo della nuova linea di processori Intel

L'unico chip non mostrato è il top di gamma, il Core i9-14900K, ma tra i modelli elencati in media si ha un aumento del costo del circa 3/4% rispetto ai prezzi di lancio della tredicesima generazione. Il prezzo più alto rispetto all'attuale linea di processori è rappresentato dal Core i5-14600KF, con circa 50$ di differenza. Come accennato in precedenza, manca ancora poco all'annuncio ufficiale, ma tra tutti i prezzi trapelati online, questi sembrano essere i più coerenti in base alle specifiche che sono state oggetto di fughe di notizie nei mesi scorsi.

Oltre a essere una speranza per gli utenti, un costo contenuto rappresenta la migliore strategia che Intel può adottare in previsione di una quindicesima generazione sicuramente più aggressiva in termini di prestazioni. Allo stesso tempo, mantenere questi prezzi le permetterebbe di rimanere competitiva con AMD anche per quest'anno. Le nuove caratteristiche della quattordicesima generazione sembrano limitarsi a un aumento marginale della velocità di clock e un supporto alle DDR5 più veloci, oltre alla compatibilità con i socket LGA 1700 e quindi con tutte le schede madri basati su chipset 600 e 700; ciò significa che chi possiede un processore desktop dell'attuale generazione potrebbe non essere interessato all'aggiornamento. Tuttavia, gli utenti che provengono dalla dodicesima generazione potrebbero acquistare un nuovo chip a un prezzo "giusto", senza dover toccare nulla della propria configurazione e portarsi così a casa una versione potenziata dei già ottimi Core 13000.