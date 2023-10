Intel: la nuova GPU Intel Arc A580 è disponibile in tutto il mondo

La scheda grafica Intel Arc A580 è dotata delle ultime soluzioni tecnologiche di AMD come Intel Xe Super Sampling (XeSS) potenziato dall'intelligenza artificiale e ray tracing con accelerazione hardware per migliorare le prestazioni di gioco e restituire immagini realistiche.

Oggi, martedì 10 ottobre 2023, Intel ha annunciato la disponibilità della GPU desktop Intel Arc A580 , che si presenta come una soluzione davvero molto interessante, non necessariamente per un pubblico di enthusiast ma in grado comunque di ottenere ottimi risultati.

GPU Intel per il gaming

Intel Arc A580, i primi modelli

Come riportato nel comunicato, Intel Arc A580 rappresenta una nuova offerta dedicata anche a gamer e creator, potendo accedere alle nuove funzionalità della famiglia Arc GPU a un prezzo competitivo.

Le nuove schede Intel Arc A580 dovrebbero essere in grado di comportarsi piuttosto bene anche con i giochi più recenti, grazie a 512 gigabyte al secondo, più del doppio dell'ampiezza di banda della memoria rispetto ai concorrenti più vicini.

Inoltre, dispongono di un supporto multimediale completo, incluso il doppio motore di decodifica e codifica AV1 con accelerazione hardware, che consente ai creativi di lavorare con il codec di loro scelta.

I motori AI Intel Xe Matrix Extensions (Intel XMX) all'interno delle GPU in questione non solo supportano Intel XeSS, tecnologia di upscaling basata su AI, ma forniscono anche ottime prestazioni in altri carichi di lavoro di intelligenza artificiale, come quelli generativi che utilizzano modelli come Stable Diffusion.