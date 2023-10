PS5: Sony aumenta i prezzi degli accessori in Giappone

Tra le novità di oggi da parte di Sony c'è stato anche l' aumento dei prezzi per gli accessori di PS5 in Giappone , annunciato sul PlayStation blog insieme ai nuovi modelli di PS5 che hanno tenuto banco nelle discussioni di questa sera.

Possibile anche in Italia?

Il DualSense di PS5

La questione ovviamente non ci riguarda direttamente e potrebbe essere legata esclusivamente alla situazione sfavorevole della valuta giapponese, considerando che lo yen si è svalutato molto in questo periodo, ma c'è il rischio che la ricalibrazione dei prezzi possa arrivare anche in altri paesi.

D'altra parte, tutto sommato anche i nuovi modelli di PS5 annunciati oggi da Sony nel complesso costano di più di quelli vecchi in alcuni mercati come gli USA, dove l'aumento precedente non era stato applicato, dunque non sarebbe troppo strana una revisione dei prezzi generale anche sugli accessori.