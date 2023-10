Layers Of Fear: un DLC gratis in arrivo questo mese, per Halloween

Siamo in ottobre, e con l'avvicinarsi di Halloween possiamo aspettarci varie iniziative a tema, soprattutto dai giochi horror: una di queste è stata annunciata in queste ore da Bloober Team, che offrirà un DLC gratis per il suo Layers of Fear.

Il gioco che ha lanciato il team polacco alla ribalta della scena internazionale otterrà dunque un nuovo contenuto giocabile gratuito il 24 ottobre 2023, in base a quanto annunciato. Il DLC potrà essere scaricato liberamente da tutti coloro che possiedono una copia di Layers of Fear.



La data di lancio corrisponde peraltro all'anniversario della fondazione di Bloober Team, dunque è visto come una sorta di regalo per il compleanno della squadra, che gli sviluppatori hanno preparato per tutti gli utenti.