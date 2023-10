Tales of Arise: Beyond the Dawn, un gameplay trailer presenta le missioni secondarie

Il filmato presenta alcune delle missioni secondarie che Alphen, Shionne e compagni potranno prendere in carico mentre esplorano il mondo di gioco dopo gli eventi del gioco base, alcune delle quali andranno ad approfondire le storie dei protagonisti. Nella parte finale del video ci viene offerto anche un assaggio di alcuni dei costumi bonus inclusi nel prezzo del DLC e delle location inedite che esploreremo in questa nuova avventura.

Bandai Namco ha pubblicato oggi un nuovo trailer di Tales of Arise: Beyond the Dawn , l'espansione dell'action JRPG in arrivo durante il prossimo mese, che potrete visualizzare nel player sottostante.

L'espansione di Tales of Arise arriva il prossimo mese

In uscita il prossimo 9 novembre su PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S e Xbox One, Tales of Arise: Beyond the Dawn è un'espansione ambientata un anno dopo la fine del conflitto tra Dahna Rena che prosegue le avventure di Alphen, Shionne e gli altri comprimari del gioco base, a cui si aggiungono alcuni volti nuovi, come Nazamil, una ragazza che viene braccata dalla popolazione di Dahna in quanto figlia di un Lord renano, che a quanto pare avrà un ruolo centrale nella nuova storia.

L'espansione sarà disponibile su tutte le piattaforme al prezzo di 29,99 euro o in bundle con il gioco base al prezzo di 59,99 euro, nonché nei formati Deluxe e Ultimate. Ecco tutti i dettagli su prezzi, contenuti e bonus di prenotazione di Tales of Arise: Beyond the Dawn.