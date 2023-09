Tales of Arise: Beyond the Dawn, svelati prezzo del DLC, edizioni speciali e bonus preorder

Bandai Namco ha aperto i preorder di Beyond the Dawn, l'espansione di Tales of Arise in arrivo il prossimo 9 novembre, svelando così il prezzo del DLC, che sarà accompagnato anche da delle nuove edizioni che includono il gioco base.

Beyond the Dawn è disponibile per l'acquisto sugli store digitali al prezzo di 29,99 euro. Ricordiamo che non si tratta di un'espansione stand-alone quindi per giocarci è necessario essere in possesso anche del gioco base. Oltre alla nuova storia, presentata con un trailer durante il recente State of Play di Sony, l'acquisto del DLC include anche:

6 costumi aggiuntivi, nuovi contenuti per i protagonisti e altro ancora

Il Pacchetto Supporto Viaggio con 50.000 gald, + 5 livelli, +100 PC, attrezzatura da pesca completa

Collezione armi d'argento

Per chi non ha ancora giocato Tales of Arise, Bandai Namco propone anche la Tales of Arise: Beyond the Dawn Edition al prezzo di 59,99 euro per tutte le piattaforme, che include il gioco base, il DLC e tutti i bonus sopracitati.

È disponibile anche Tales of Arise: Beyond The Dawn Deluxe Edition a 79,99 euro, che oltre ai contenuti precedentemente menzionati comprende anche:

Pacchetto costumi personaggi classici e musiche riarrangiate

Pacchetto viaggio premium

Pacchettto iniziale

Infine abbiamo Tales of Arise: Beyond the Dawn Ultimate Edition a 99,99 euro, che include il gioco base, l'espansione e una valanga di extra digitali, che riportiamo di seguito: