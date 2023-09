Tales of Arise: annunciato il DLC Beyond the Dawn con trailer e data di uscita

Durante lo State of Play di settembre 2023, Bandai Namco ha presentato con un trailer Tales of Arise: Beyond the Dawn, una nuova espansione del JRPG in uscita su tutte le piattaforme, ovvero PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S e One, il prossimo 9 novembre 2023.

Per il momento le informazioni sono scarse, ma dal filmato apprendiamo che il DLC è ambientato un anno dopo la fine del conflitto tra Dahna e Rena e vedrà nuovamente come protagonisti Alphen, Shionne e tutti gli altri personaggi principali del gioco base. I giocatori faranno conoscenza di Nazamil, una ragazza che viene braccata dalla popolazione di Dahna in quanto figlia di un Lord renano, ma che in realtà sembra nascondere anche altri segreti.

Dal filmato inoltre apprendiamo che Beyond the Dawn non sarà un DLC standalone e dunque sarà necessaria una copia di Tales of Arise per poterci giocare.

Tales of Arise è un action JRPG uscito a settembre del 2021. Il gioco è ambientato in un mondo fantasy diviso tra due pianeti: Dahna e Rena. I protagonisti sono Alphen, un giovane schiavo dahnano che non prova dolore, e Shionne, una ragazza renana che infligge dolore a chi la tocca. Insieme a altri personaggi, i due si alleano per combattere contro i tirannici Lord renani che opprimono il popolo di Dahna da secoli. Se volete saperne di più ecco la nostra recensione di Tales of Arise.