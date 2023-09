Marvel's Spider-Man 2, un nuovo video mostra altre caratteristiche del gioco per PS5

Marvel's Spider-Man 2 si è mostrato anche durante lo State of Play di questa sera, con un lungo approfondimento in video che ha mostrato diverse nuove caratteristiche per il capitolo della serie in arrivo il mese prossimo su PS5.

Prima di tutto, nel trailer è possibile vedere qualcosa sulla nuova mappa, che appare ampia quasi il doppio di quella del primo capitolo, con l'aggiunta dei quartieri del Queens e Brooklyn, in grado di fornire una notevole varietà aggiuntiva agli scenari.

La libertà di esplorazione è dunque notevolmente ampliata, facilitata anche da una maggiore velocità di spostamento.

Questa è possibile anche grazie alle potenzialità dell'SSD di PS5, che consentono di gestire in maniera più veloce gli asset del mondo di gioco, sia per quanto riguarda il movimento dello stesso Spider-Man tra gli edifici che il passaggio da un punto all'altro della mappa, che avviene in maniera praticamente immediata.