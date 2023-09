ASUS ROG Matrix RXT 4090, presentata la prima scheda video con raffreddamento al metallo liquido

Questo sistema avanzato allontana il calore attraverso tubi da 700 mm e un radiatore da 360 mm . Le ventole magnetiche connesse in serie facilitano il montaggio e arricchiscono la build con effetti luminosi RGB, minimizzando lo spazio occupato dai cavi, per un aspetto più ordinato e lineare. Anche l'alimentazione è di alta qualità, fornendo alla GPU una potenza sempre costante ed affidabile.

ROG Matrix GeForce RTX 4090 è la prima GPU a sfruttare il metallo liquido come materiale per l'interfaccia termica, per beneficiare della sua elevata conduttività e ottenere un raffreddamento all'avanguardia . Il circuito di raffreddamento di tipo "all-in-one" è dotato di una piastra di raffreddamento appositamente progettata, ventola della pompa integrata e flusso ottimizzato del liquido refrigerante.

Questo modello esclusivo, prodotto in edizione limitata , ha un design innovativo, sorprendente e diverso da qualsiasi altra scheda video esistente. Oltre alle modalità di acquisto tradizionali, ASUS ha organizzato anche un'asta benefica a favore della Make-A-Wish Foundation , attiva dal 26 settembre (a partire dalle ore 9:00 AM, ora di Taipei).

Si tratta di una soluzione che offre le prestazioni più elevate mai raggiunte in termini di frequenza di clock di fabbrica , e infatti ha già battuto otto record mondiali di overclock dal suo debutto al Computex. È inoltre la prima scheda video a impiegare una speciale lega metallica liquida direttamente sul die della GPU, per garantire agli utenti un miglioramento senza precedenti sia dal punto di vista termico che acustico.

La ROG Matrix GeForce RTX 4090 include anche la nuova tecnologia Mileage , che monitora l'utilizzo della scheda ai diversi livelli di potenza, permettendo agli utenti di vedere i diversi livelli di carico a cui hanno sottoposto la scheda, anche in più sessioni di gioco.

Questi dati aggiuntivi alimentano la nuova funzione Thermal Map nell'applicazione ASUS GPU Tweak III che fornisce una analisi dettagliata delle prestazioni termiche della scheda, in tempo reale. Questa utility supporta anche Power Detector+, una funzione che permette alla scheda di rilevare problemi sui sei pin individuali del cavo 12VHPWR. Se il sistema rileva una anomalia e bisogna sistemare il cavo di alimentazione, l'utente sarà avvisato subito.

ROG Matrix RTX 4090 non si distingue solo per il suo hardware di qualità superiore. Supporta anche caratteristiche software esclusive . Mentre la maggior parte delle schede grafiche ha un sensore di temperatura sul die della GPU e un altro sensore sulla memoria, che permettono una valutazione base del calore combinando i due sensori, ROG ha aggiunto altri sensori sui moduli di regolazione della tensione, sulle induttanze e sui circuiti di ingresso dell'alimentazione.

Chi conosce le prestazioni eccezionali della potente NVIDIA GeForce RTX 4090, basata su RT core di terza generazione, Tensor core di quarta generazione e tecnologia DLSS 3 per la generazione dei frame, sa che questa scheda grafica offre un'esperienza di gioco fluida e realistica come mai prima. La ROG Matrix GeForce RTX 4090, però, va oltre e porta questa tecnologia a nuove vette, con una frequenza di boost impressionante di 2.700 MHz , la più alta tra tutte le RTX 4090 attualmente sul mercato.

Un prodotto davvero esclusivo

ASUS ROG Matrix RTX 4090

La ROG Matrix RTX 4090 è una scheda grafica di fascia alta che offre la possibilità di scegliere tra due modalità operative: Quiet e Performance, grazie allo switch Dual BIOS integrato. La qualità costruttiva è garantita dal processo ASUS Auto Extreme, che salda il PCB in una sola fase automatizzata, migliorando la durata e riducendo l'uso di sostanze chimiche nocive per l'ambiente. La ROG Matrix GeForce RTX 4090 utilizza inoltre componenti di alto livello, per assicurare le massime prestazioni possibili.

Ma non è solo l'hardware a fare la differenza. ASUS ha arricchito il software GPU Tweak III con le più avanzate funzioni di overclocking mai viste: modalità OC con un solo clic, scanner OC automatico e controlli manuali per far diventare la ROG Matrix GeForce RTX 4090 il paradiso degli overclocker.

I risultati sono impressionanti: da quando è stata lanciata al Computex 2023, questa scheda ha stabilito tre record mondiali e cinque primati globali in vari test di benchmark, per un totale di otto record di overclock, uno per ognuno dei seguenti: 3DMark11 Performance, 3DMark Fire Strike Extreme, Unigine Superposition 1080p Xtreme, 3DMark Time Spy Extreme, 3DMark Port Royal, GPUPI v3.3 1B, GPUPI v3.3 32B e Unigine Superposition 8K. Ottimizzata.

ROG Matrix GeForce RTX 4090 sarà disponibile a breve presso una selezione di partner commerciali ASUS a un prezzo consigliato di 3.499€.

