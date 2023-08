Baldur's Gate 3: la versione Xbox Series X|S arriverà tra settembre e novembre, è in 'buono stato'

"La versione Xbox Series X era già in buone condizioni l'ultima volta che l'ho vista. Quindi ci siamo limitati a fare il punto della situazione: "Ok, cosa dobbiamo ancora fare?", afferma Vincke. "Ci sono un sacco di cose che devono essere fatte per finalizzarla. Ma credo che da un punto di vista contenutistico e tecnico siamo molto vicini al traguardo".

Il boss di Larian Studios ha aggiunto che al momento il team sta comprensibilmente dando priorità agli ultimi ritocchi sulla versione PS5, che ricordiamo uscirà il 6 settembre, e alle patch con le correzioni più urgenti per PC. Dopodiché, l'attenzione dello studio sarà tutta sulla versione Xbox Series X|S, che attualmente è già in "buone condizioni" ma richiederà comunque diversi interventi da parte del team prima della pubblicazione.

"È il 2023. E il 2023 si sta avviando alla conclusione, quindi per me è già abbastanza preciso (il periodo di uscita). Tra settembre e novembre... Quindi, onestamente il più velocemente possibile", ha detto Vincke.

Come probabilmente già saprete, per velocizzare i tempi di pubblicazione delle versioni verdecrociate di Baldur's Gate 3, Microsoft e Larian hanno raggiunto un accordo che permetterà allo studio di lanciarlo su Series S senza co-op a schermo condiviso . Grazie a questa soluzione il gioco arriverà su Xbox Series X|S già durante il corso di quest'anno.

I problemi su Xbox Series S

Successivamente Vincke è tornato a parlare dei problemi riscontrati da Larian Studios per integrare la co-op a schermo condiviso su Xbox Series S, che avrebbero inevitabilmente rinviato il lancio al 2024, ribadendo che comunque lo studio proverà ad aggiungerla dopo il lancio. "(La versione Xbox) funzionava già prima, quindi non dovrebbe volerci molto", ha aggiunto Vicke. "Questo non significa che non cercheremo di farlo funzionare anche in splitscreen, perché il team continua a ottimizzare per tutte le piattaforme perché vogliamo davvero raggiungere i 60 fps su tutto".

"Il problema dell'ottimizzazione è che... con così tanti sistemi in parallelo con il multiplayer e lo splitscreen e così via... non si sa mai dove si finisce. Abbiamo visto persone andare in giro con eserciti di seguaci, zombie e cose del genere, e poi salire sul tetto e lanciare palle di fuoco per tutta la città", dice Vincke. "È fantastico poter fare tutto questo, ma la macchina ne risente".