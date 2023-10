Amplitude Studios ha saputo valorizzare non poco la serie Endless nel corso degli anni, riuscendo a tradurla in diversi generi sempre con ottimo successo. Che siano strategici o 4X, gli Endless sono sinonimo di giochi realizzati con grande intelligenza e ben curati, che offrono letture mai banali dei generi cui appartengono. Nella recensione di Endless Dungeon , scopriremo se vale lo stesso con l'ultima fatica dello studio, arrivata sul mercato dopo anni di sviluppo e figlia di quel Dungeon of the Endless che tanti consensi ha già avuto a suo tempo.

Miscuglio riuscito

Il gameplay di Endless Dungeon è davvero rifinito

Endless Dungeon è un miscuglio di generi davvero riuscito. Potremmo definirlo un gioco di ruolo d'azione roguelike tower defense, con livelli generati proceduralmente, che guarda ai twin stick shooter per il sistema di combattimento, in cui le diverse nature sono ben armonizzate tra di loro, creando un'esperienza compatta che riesce a valorizzare ogni suo aspetto. Ci troviamo di fronte a un titolo rifinitissimo, in cui il giocatore deve prendere moltissime micro decisioni per andare avanti, tutte con il loro impatto sulla partita. Il nostro obiettivo è quello di riuscire a portare un cristallo robot al centro di una grossa stazione spaziale degli Endless, capace di catturare tutte le astronavi di passaggio. Per inciso, gli Endless sono un'antica civiltà ormai scomparsa, le cui meraviglie tecnologiche sopravvissute alla prova del tempo, e la risorsa speciale Dust necessaria per crearle, sono alla base dell'intera serie.

Il loop principale del gioco vede il giocatore cercare la stanza d'uscita del livello della stazione in cui si trova, aprendo dei portelloni di collegamento e nel mentre affrontare le creature che vogliono fare a pezzi il cristallo. Quando si entra in una stanza, l'accesso non può più essere chiuso. Sostanzialmente l'intera mappa diventa un grosso campo di battaglia, con ondate di mostri che arrivano da più direzioni e che bisogna riuscire a gestire in qualche modo. Così le prime valutazioni da fare riguardano proprio l'esplorazione, perché aprire tutte le porte consente sì di trovare più risorse, ma attiva anche più fronti nemici che, dal terzo livello in poi, quando il picco della difficoltà ha una sensibile impennata, rappresentano una seria minaccia per la nostra sopravvivenza. Trovata l'uscita, il cristallo si mette in marcia per raggiungerla e aprire l'accesso, scatenando ondate senza fine di nemici, siano essi insettoni giganti o creature sovrannaturali, residui malevoli dell'epoca in cui gli Endless esistevano ancora.