Instagram implementerà presto i sondaggi nella sezione commenti

Il nuovo impiego di questo strumento servirà ad offrire ad aziende e creator un'opportunità aggiuntiva per accrescere l'interazione con il loro pubblico e fare tesoro dei feedback degli utenti, o anche semplicemente come mezzo di intrattenimento e svago .

L'idea di includere i sondaggi nei commenti non è di quelle che lasciano attoniti, giacchè in passato alcuni leaker ne avevano subodorato la possibile inclusione.

Al momento non è ancora chiaro se i sondaggi avranno una scadenza dopo essere stati pubblicati, né se gli utenti potranno selezionare vari intervalli temporali per ricevere risposte come avviene su Twitter. Per questi dettagli conviene riaggiornarsi a quando Instagram avrà rilasciato ufficialmente la funzione.

Agli utenti verrà data la possibilità di innescare quesiti, rispondere e poter poi verificare in quanti hanno partecipato, optando per una determinata scelta.

Sempre più interattivi

Meta, l'azienda proprietaria di Instagram

Mosseri ha annunciato che la funzione è in fase di sperimentazione sulla piattaforma, con un test limitato in corso d'opera.

La scelta di esportare i sondaggi ci ricorda come Instagram stia facendo diversi tentativi per trasformare la sezione dei commenti in uno spazio sempre più interattivo.

In un quadro più ampio, il CEO di Meta Mark Zuckerberg appare molto motivato a potenziare l'interazione tra gli utenti all'interno dei suoi prodotti, come visto nel lancio dei canali broadcast su Facebook e Messenger, o come abbiamo potuto comprendere lo scorso maggio, ancora su Instagram, con l'aggiunta delle GIF ai commenti.

Infine, è emersa la notizia che Facebook e Instagram stanno considerando un modello di abbonamento senza pubblicità per gli utenti europei, ma i costi previsti sembrano essere piuttosto elevati: si parla di un ammontare che supererebbe i dieci dollari mensili. Resta da vedere se questa opzione verrà effettivamente implementata e come sarà accolta dagli utenti.