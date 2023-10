WWE 2K23: disponibile la Bad Bunny Edition dedicata al cantante portoricano

2K ha lanciato WWE 2K23 Bad Bunny Edition, una nuova edizione del gioco tutta dedicata al rapper e musicista Bad Bunny e che include alcuni contenuti bonus a lui dedicati, in vendita al prezzo di 139,99 euro.

Per chi non lo conoscesse Bad Bunny è un cantante e rapper portoricano di successo, vincitore di un Grammy Award nel 2021 e 2022. Tra i suoi pezzi più celebri menzioniamo le hit "I Like It", "Mia" e "Dakiti". Oltre alla sua carriera musicale, Bad Bunny è anche molto attivo nel wrestling professionistico e collabora con la WWE prendendo parte anche a dei match.