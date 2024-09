È morto Andrew Greenberg, autore della serie Wizardry nonché uno dei padri dei giochi di ruolo elettronici

Purtroppo siamo costretti a darvi una notizia davvero triste: è morto Andrew Greenberg , uno dei padri dei giochi di ruolo elettronici. Fu autore, insieme a Robert Woodhead, della serie Wizardry , il cui primo capitolo, Wizardry: Proving Grounds of the Mad Overlord, fu lanciato nell'ormai lontano 1981. Fu uno dei primi giochi di ruolo per personal computer, nonché tra i più influenti di sempre, sia in occidente, sia in Giappone, dove ebbe un enorme successo e fu una delle principali fonti di ispirazione dei giochi di ruolo giapponesi.

Una grande storia

Wizardry continua ancora oggi a produrre seguiti e progetti correlati, come ad esempio la recente edizione rimasterizzata del primo capitolo, realizzata da Digital Eclipse.

A dare la notizia della morte di Greenberg è stato proprio il suo amico e collega di sempre, Robert Woodhead, che lo ha ricordato con una frase davvero toccante, almeno per chi conosce la loro opera: "È con grande tristezza che segnalo la morte del mio caro amico, lo stregone Werdna". Werdna, per chi non lo sapesse, è il boss del primo Wizardry e prende il nome da Andrew stesso (è il suo letto al contrario).

Un altro grande che se ne va, insomma, in un'industria che sempre più spesso tende a non (voler) ricordare chi l'ha fondata, mosso solo dalla curiosità e dalla passione, per celebrare successi effimeri e nomi da copertina di nessun conto.