MacBook Pro M4 e MacBook Pro M4 Max in arrivo a novembre: ecco i piani di Apple

Sempre meno giorni ci separano dall'attesissimo evento "It's Glowtime" di Apple, previsto per il prossimo 9 settembre alle ore 19 italiane. Il keynote sarà senz'ombra di dubbio un'ottima occasione da parte della compagnia di Cupertino per presentare finalmente i nuovi iPhone 16, iPhone 16 Pro, la quarta generazione di AirPods e Apple Watch Series 10. Nel frattempo si preparano ad essere annunciati in via ufficiale anche i nuovi MacBook Pro M4 e MacBook Pro M4 Max, che secondo i recenti rumor potrebbero vedere la luce nel mese di novembre con una vera e propria presentazione dedicata: scopriamo insieme i dettagli delle ultime indiscrezioni.

MacBook Pro M4 e MacBook Pro M4 Max: uscita a novembre? Stando a quanto riportato dal portale MacRumors, infatti, Apple terrà un ulteriore evento nel mese di novembre per annunciare i nuovi modelli con chip M4, che comprenderanno rispettivamente il modello Pro e la versione Max. Ricordiamo che l'anno scorso, i MacBook Pro con chip M3 vennero lanciati ad ottobre, andando dunque a confermare il periodo indicativo d'uscita. I nuovi modelli saranno verosimilmente disponibili nei tagli da 14 e 16 pollici di diagonale, in base alle preferenze del singolo utente. MacBook Pro M4 Le sorprese non finiscono qui, dal momento che ai MacBook si accompagneranno ad una nuova versione di Mac mini, che ridurrà drasticamente le dimensioni rispetto alla precedente generazione e non presenterà l'uscita USB-A. Il nuovo chip M4 potrebbe essere il protagonista anche dei nuovi iMac da 24 pollici, nonostante al momento non conosciamo ulteriori informazioni a riguardo.