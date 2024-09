Vision Quest e WandaVision: la produttrice di Agatha All Along ci dice in che modo le due serie sono legate

Marvel continua a espandere il proprio universo narrativo cinematografico e televisivo e lo sta per fare con Agatha All Along, una serie che seguirà le vicende della "cattiva" di WandaVision. Non si tratta però dell'unico prodotto legato alla serie di Scarlett Witch, in quanto è in arrivo anche una nuova serie dedicata a Visione.

A questo riguardo, sono state indicate alcune novità riguardo alla serie - nota con il nome di Vision Quest - e in che modo si lega a WandaVision.