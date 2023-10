Lollipop Chainsaw RePop avrà combattimenti rinnovati, non sarà legnoso come l'originale

"Vorremmo rinnovare le battaglie in modo che possano essere apprezzate dai giocatori di titoli action per console di oggi, ad esempio eliminando la lentezza delle battaglie con la motosega grazie alla regolazione della velocità, migliorando la tempistica degli input e le combo, oltre a migliorare il movimento della telecamera."

Uno dei tanti aspetti a cui sta lavorando Dragami Games per dare vita a Lollipop Chainsaw RePop è il sistema di combattimento , che il team di sviluppo ha intenzione di riprogettare e ammodernare per adattarlo ai gusti dei giocatori odierni, eliminando al contempo la legnosità che caratterizzava il gioco originale.

Atteso per l'estate 2024 su piattaforme ancora da confermare, anche se probabilmente includeranno PC e console PlayStation, Xbox e Nintendo, Lollipop Chainsaw RePop all'annuncio era stato descritto come un vero e proprio remake dell'action a base di zombie e cheerleader di Suda51 uscito nel 2012 su PS3 e Xbox 360.

Tale descrizione è stata in parte corretta pochi giorni fa dallo stesso Yasuda, che ha spiegato che il progetto ora è una "remaster" e non più un "remake" sulla base delle richieste dei giocatori. In ogni caso pare che l'intervento degli sviluppatori non si limiterà semplicemente ad ammodernarne il comparto grafico ma anche a migliorare gli elementi meno riusciti dell'originale.