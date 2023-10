Lollipop Chainsaw RePOP non è più un remake, diventa una remaster 'per richiesta del pubblico'

Ricordiamo che Lollipop Chainsaw RePOP è stato annunciato originariamente nel luglio 2022 come remake del gioco del 2012. L'uscita era prevista quest'anno, ma il team ha poi rimandato l'action al 2024. Non sono ancora state confermate in modo ufficiale le piattaforme sulle quali sarà pubblicato, anche se ci aspettiamo come minimo PC, PS5 e Xbox Series X|S. Considerando la natura remaster, non pare inoltre impossibile che arrivi anche su PS4, Xbox One e Nintendo Switch.

Tramite X, come potete vedere qui sopra, Yasuda ha scritto in giapponese e inglese: "Abbiamo cambiato il design del gioco di RePOP da Remake a Remaster sulla base delle vostre richieste". Non si esprime però in modo più chiaro e non sappiamo esattamente cosa voglia dire questo dal punto di vista del team.

Remake e remaster, che differenza c'è?

Final Fantasy VII Remake è un remake che fa centro

Non è quindi chiaro esattamente cosa sia cambiato in termini di sviluppo, ma nel caso nel quale abbiate dubbi vi ricordiamo in linea di massima quali sono le differenze tra remake e remaster. Precisiamo inoltre che i termini tendono alle volte a fondersi e che in ambito di sviluppo nel dietro le quinte vengono usati in modo più rigido rispetto a come vengono utilizzati dai consumatori.

Dal punto di vista del pubblico, però, un remake è di norma un prodotto che ricrea il gioco originale, soprattutto a livello visivo, magari anche cambiando alcuni elementi di gioco. Giochi come Final Fantasy 7 Remake (è anche nel nome) e Resident Evil 2, 3 e 4 (quelli recenti, non gli originali chiaramente) sono considerati "veri" remake, ma anche Demon's Souls per PS5 è visto come un remake, sebbene non cambi o aggiunga praticamente alcun contenuto.

Shadow of the Colossus: Classics HD è un esempio di remaster

Una remaster, invece, è di norma il gioco originale sul quale vengono applicate correzioni "minori", come miglioramenti di risoluzione e di frame rate, ma per il quale non vi è un intenso lavoro di rifacimento grafico e contenutistico.

Non è chiaro però se Lollipop Chainsaw RePOP seguirà questa logica o meno. In ogni caso sappiamo che avrà dei costumi non censurati.