God of War: Kratos affronta Gesù in una simpatica clip

God of War è una serie in cui fondamentalmente Kratos ripulisce interi pantheon pagani, vuoi per un motivo, vuoi per un altro.Un fan lo ha quindi immaginato alle prese con una figura nota della religione cattolica, Gesù di Nazareth , realizzando un animazione amatoriale decisamente spassosa.

Il video

Quindi, dopo aver combattuto Zeus e la sua cricca e dopo aver avuto la meglio su Odino e la sua cricca, ora è la volta di Gesù, che essendo il rappresentante di una religione monoteista combatte da solo. Non sembra essere particolarmente aggressivo.

Nel video vediamo messa in pratica l'ipotesi di un incontro tra Kratos e Gesù, in cui il secondo tenta di stupire il primo trascinandosi dietro un grosso crocifisso e trasformando l'acqua in vino con un trucco. Kratos però gli fa notare di avere appena ucciso un drago, mettendo fine allo scontro dialettico, risoltosi evidentemente a suo favore.

La scena in sé è stata creata usando Blender e alla fin fine Kratos non sembra propriamente impressionato dal nuovo avversario. Va detto comunque che, a differenza del dio Greco, Gesù non avrebbe avuto bisogno di una barca per attraversare il Lago dei Nove. Il che è un punto a suo vantaggio.