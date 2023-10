Sonic Superstars: peso delle versioni PS4 e PS5 svelato, il precaricamento si attiva a breve

Il 17 ottobre 2023 sarà finalmente possibile tornare a correre nei panni di Sonic e dei suoi amici. Parliamo ovviamente di Sonic Superstars, il nuovo gioco di SEGA per computer e console. Prima dell'uscita, però, potremo sfruttare il pre-load per scaricare in anticipo il gioco e non dover attendere nemmeno un secondo per iniziare a giocatore al momento del lancio. PlayStation Game Size ha condiviso i dettagli del preload e del peso del gioco.

Come potete vedere nel post di X qui sopra, PlayStation Game Size ha svelato che la versione PS4 peserà 5,323 GB, mentre la versione PS5 peserà 10,154 GB, in pratica il doppio. Questi dati fanno però riferimento alla versione 1.000.005 di Sonic Superstars, quindi potrebbero variare in caso di aggiornamenti, soprattutto per quanto riguarda la versione PS4 che sembra essere un po' troppo leggera.

PlayStation Game Size ricorda inoltre che il pre-caricamento di Sonic Superstars è previsto per il 15 ottobre 2023 alla mezzanotte. Il peso è però limitato e siamo sicuri che alla maggior parte dei giocatori un paio di giorni basteranno e avanzeranno per scaricare il gioco. Ovviamente il pre-load è disponibile solo in caso di preordine della versione digitale.

Sottolineiamo inoltre che questi sono i dati delle versioni PlayStation. Non abbiamo dettagli sulle altre versioni al momento, quindi è possibile che vi siano differenze. In linea di massima, però, ora abbiamo un'idea di quanto pesa Sonic Superstars. Ricordiamo in ogni caso che questi non sono dati ufficiali, ma che comunque PlayStation Game Size è una fonte affidabile visto che recupera le informazioni direttamente dai database di Sony PlayStation.