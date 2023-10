Activision Blizzard annuncia che l'acquisizione da parte di Microsoft sarà finalizzata senza rinvii

La lettera

Kotick ha già annunciato la chiusura dell'acquisizione

Leggiamo cosa ha scritto Kotick nel breve, ma incisivo messaggio:

"Oggi la CMA, l'autorità antitrust del Regno Unito, ha approvato la nostra transazione con Microsoft.

Ora disponiamo di tutte le approvazioni degli organi di regolamentazione necessarie per concludere, e non vediamo l'ora di portare gioia e connettere ancora più giocatori in tutto il mondo.

Il nostro presidente, Brian Kelly, e io siamo incredibilmente orgogliosi di tutti voi e dei vostri successi negli ultimi quattro decenni. Siamo entusiasti per il nostro prossimo capitolo insieme a Microsoft e per le infinite possibilità che creerà per voi e per i nostri giocatori."