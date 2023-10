Gran Turismo 7: aggiornamento 1.39 disponibile su PS4 e PS5, vediamo cosa è cambiato

Si tratta quindi di un problema rilevante per i giocatori di Gran Turismo 7, che è finalmente stato corretto.

Il team di Gran Turismo 7 spiega, tramite la patch note ufficiale, "È stato risolto un problema per cui i giocatori riscontravano un errore di applicazione o rimanevano bloccati nella schermata di caricamento tra l'abbinamento dei giocatori e le qualifiche/gara nelle Gare giornaliere e nelle gare di campionato."

Polyphony Digital ha pubblicato un nuovo aggiornamento per Gran Turismo 7 . Si tratta dell' update 1.39 su PS4 e 1.039 su PS5 . Potete già scaricarlo sulle vostre console. Si tratta di una patch minore che corregge un bug.

Il più recente aggiornamento di Gran Turismo 7

Gran Turismo 7 non lesina certo sul numero di automobili

Ricordiamo poi che è da poche settimane pubblicato l'aggiornamento 1.38 con nuove auto e due menù extra. Più precisamente, sono state aggiunte la Garage RCR Civic, la Honda Civic Type R '22 e la MAZDA3 Gr.4. A queste si sono poi sommati i menù n° 29: "Supercar Porsche" e n° 30: "GR". Infine, sono state aggiunte 29 località alla sezione "Nissan" in Brand Central.

Tornando all'aggiornamento 1.37 di fine agosto, in tale situazione il team aveva semplicemente aggiornato il gioco per migliorarne la stabilità.