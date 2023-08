Gran Turismo 7, l'aggiornamento 1.37 è disponibile da oggi: vediamo i dettagli

Non sappiamo nemmeno quale sia il peso dell'aggiornamento , ma considerando che si tratta di una semplice patch che ottimizza la stabilità di gioco non crediamo che il peso sia particolarmente elevato.

Polyphony Digital ringrazia poi i giocatori per il supporto e invita a godersi l'esperienza di gioco con Gran Turismo 7. Purtroppo non abbiamo altri dettagli riguardo a questo aggiornamento.

Tramite il sito di Gran Turismo è stato svelato che è disponibile un nuovo aggiornamento per Gran Turismo 7 . Parliamo precisamente dell' update numero 1.37 . Si tratta di una patch minore che propone come unica novità le seguenti parole:

Gran Turismo, dal gioco al film

Gran Turismo - La storia di un sogno impossibile

In questo periodo Gran Turismo sta facendo parlare di sé non tanto per il gioco quanto per il film. Ricordiamo infatti che negli USA è già stato distribuita la pellicola Gran Turismo, che arriverà invece in Italia con il nome di Gran Turismo - La storia di un sogno impossibile il 20 settembre 2023.

Come vi abbiamo spiegato nella nostra recensione, "Gran Turismo è un film che scorre via rapido e fulmineo come le gare che racconta: ha un buon ritmo, dura il giusto e riesce a mantenere l'interesse del pubblico ben focalizzato sull'arco narrativo del protagonista con il suo percorso di crescita, i suoi drammi e le sue relazioni con i vari comprimari."