Final Fantasy 7 Ever Crisis, un trailer ci prepara all'imminente lancio su iOS e Android

Square Enix ha pubblicato un nuovo trailer di Final Fantasy 7 Ever Crisis in vista del lancio imminente del gioco, che ricordiamo avverrà il 7 settembre 2023 su dispositivi mobile iOS e Android.

Il "Countdown to Launch Trailer" mostra sequenze cinematografiche e di gameplay che coinvolgono un po' tutti i maggiori attori dell'universo di Final Fantasy 7, da Cloud a Zack, da Tifa a Sephiroth, di cui potremo scoprire maggiori dettagli sul passato in un'inedita veste adolescenziale con i capelli corti.

"Con il trailer 'Countdown to Launch', abbiamo iniziato il conto alla rovescia per il lancio mondiale di Final Fantasy 7: Ever Crisis", ha detto il director Tetsuya Nomura in un post su Twitter / X. "Il gioco si è evoluto dalla closed beta e abbiamo affrontato molti dei vostri feedback. Spero che continuerete ad entusiasmarvi per Final Fantasy 7 Rebirth giocando a Final Fantasy 7: Ever Crisis".